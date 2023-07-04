Гладков назвал сумму, необходимую для восстановления инфраструктуры в Белгородской области

Для того, чтобы восстановить жилье и предприятия в Белгородской области, поврежденные после обстрела со стороны Украины, потребуется не меньше 20 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России».

Об этом написало РИА Новости во вторник, 4 июля. По данным издания, для того, чтобы восстановить соцфонд, нужно не меньше пяти миллиардов, а на жилье и предприятие – 15 миллиардов рублей.

Также Гладков отметил, что разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а ремонт требуется в 1 200 квартирах и домах. Работа по восстановлению уже началась, сообщает глава региона.