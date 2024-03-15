Гладков показал, как выглядит Козинка после нескольких дней ожесточенных обстрелов
Фото: [соцсети]
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал поздно вечером в четверг, 14 марта, в поселок Козинку, что у самой границы с Украиной. Накануне диверсионные группы ВСУ пытались штурмовать населенный пункт. Также он подвергался нескольким вражеским обстрелам.
Как написал Гладков в соцсетях, вражеских войск на территории региона нет. В настоящее время бой продолжается, но ведется за пределами России.
«Посетил Козинку, которую в последние несколько дней в исступленной злобе обстреливают ВСУ и даже пытаются туда зайти — дома в селе сильно повреждены от вражеских прилетов, но местные все равно не покидают село», — написал глава Белогородской области.
Гладков подчеркнул, что всем пострадавшим от обстрелов местным жителям будет оказана вся необходимая помощь. Те же, кто изъявит желание, будут переселены в пункты временного размещения или отправлены к родственникам.
«Как только позволит обстановка, сразу начнутся восстановительные работы», —добавил губернатор.
Гладков у себя в аккаунте опубликовал ряд фото Козинки. На снимках обстрелянные врагом дома.