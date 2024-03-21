Гладков: при обстреле ВСУ Грайворона погибла сотрудница соцучреждения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил с соцсетях об последствиях очередного обстрела приграничной территории украинскими боевиками. С его слов, в Грайвороне погибла сотрудница социального учреждения, в здание которого попал вражеский снаряд.

Помимо этого, в Грайворонском округе получили ранения еще два человека.

«Спасатели извлекли из-под завалов сильно поврежденного социального объекта тело женщины - сотрудницы учреждения. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков.

У одного из пострадавших осколочные ранения и черепно-мозговая травма. У другого мужчины контузия, ушиб грудной клетки открытый перелом ноги. В настоящее время они госпитализированы. Всем им оказывается вся необходимая врачебная помощь, добавил Гладков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.