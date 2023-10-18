Гладков сообщил, что из-за обстрела Новой Таволжанки повреждены две ЛЭП

Как пишет KP.RU , из-за атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области никто из людей не пострадал.

Вячеслав Гладков является губернатором региона. Как и многие российские государственные деятели он ведет личную страницу в социальных сетях. Там он уведомляет общественность о важных новостях касательно Белгородской области.

Так стало известно, что ВСУ вновь нанесли удар по региону. Этой атаке подверглось село Новая Таволжанка, из-за чего оказались повреждены две ЛЭП, как рассказал Гладков.

Пострадавших в результате атаки нет, однако, из-за нарушения линии электроснабжения некоторые абоненты Новой Таволжанки и Архангельского попадают под частичное отключение.

По словам губернатора, к устранению последствий обстрела в ближайшее время приступят аварийные службы.