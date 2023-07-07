Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов в Белгородской области

Как пишет RT , населенные пункты были обстреляны украинскими вооруженными силами. Этой информацией поделился Вячеслав Гладков, являясь губернатором области.

Согласно первой поступившей информации, пострадавших в ходе обстрела не обнаружено. Сейчас в селах, которые оказались атакованными, ведется работа аварийных служб. Речь идет сразу о трех населенных пунктах: Илек-Пеньковке, Казначеевке и Леоновке.

В последнем осколки снаряда выбили стекла в одном из частных домов. В Казначеевке, вдобавок к этому, пострадала кровля здания. Разлетевшийся снаряд также повредил водонапорную башню. А в Илек-Пеньковке – линию электропередачи.

Известно, что на данный момент в регионе занимаются формированием второго соединения территориальной обороны, численность которой 3 000 человек. Бойцы, находящиеся вдоль украинской границы, получат оружие.