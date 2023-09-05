Гладков: В небе над Белгородской областью сбили беспилотник

В небе над Белгородской областью сбили очередной беспилотник. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем канале .

По словам главы региона, инцидент произошел в Валуйском городском округе, граничащем с ЛНР и Харьковской областью. Беспилотник засекли, после чего он был сбит пограничным нарядом из стрелкового оружия. После этого аппарат взорвался. Также губернатор рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших в результате налета беспилотника и его ликвидации нет.

О повреждениях на земле информация пока не поступала. На месте происшествия работают правоохранительные органы.