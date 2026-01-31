Гладков в недоумении: стая птиц закружилась в странном танце, предвещая ракетный удар
Губернатор Гладков удивился поведением птиц во время ракетной опасности
Фото: [Кормушка для птиц в парке «Меленки» Павловского Посада зимой/Медиасток.рф]
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратил внимание на аномальное, с его точки зрения, поведение птиц в момент объявления ракетной опасности в регионе. В своем телеграм-канале он опубликовал видеозапись, на которой запечатлена большая стая пернатых, беспорядочно кружащая в воздухе на одном месте, пишет Общественная Служба Новостей.
«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — отметил глава региона, комментируя опубликованные кадры.
На видео видно, как птицы сформировали плотную группу и совершали хаотичные круговые движения, не смещаясь с определенного участка небосвода. Такая реакция дикой природы на фоне работы систем оповещения показалась губернатору необычной и заслуживающей фиксации.
Публикация появилась в тот же день, когда Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Ведомство уточнило, что в операции были задействованы силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные и артиллерийские подразделения.
