Гладков в недоумении: стая птиц закружилась в странном танце, предвещая ракетный удар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратил внимание на аномальное, с его точки зрения, поведение птиц в момент объявления ракетной опасности в регионе. В своем телеграм-канале он опубликовал видеозапись, на которой запечатлена большая стая пернатых, беспорядочно кружащая в воздухе на одном месте, пишет Общественная Служба Новостей.

«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — отметил глава региона, комментируя опубликованные кадры.

На видео видно, как птицы сформировали плотную группу и совершали хаотичные круговые движения, не смещаясь с определенного участка небосвода. Такая реакция дикой природы на фоне работы систем оповещения показалась губернатору необычной и заслуживающей фиксации.

Публикация появилась в тот же день, когда Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Ведомство уточнило, что в операции были задействованы силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные и артиллерийские подразделения.

