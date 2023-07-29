Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 42 раза, ранен местный житель

Как проинформировал в соцсетях губернатор региона, ВСУ за сутки обстреляли российскую территорию 42 раза. На местах всех прилетов сейчас работают экстренные службы области.

«В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка — зафиксировано десять прилетов», — написал Гладков.

В Шебекинском городском зафиксированы не менее 16 миномётных прилетов. Обстреляны поселок Ленинский и МАПП «Шебекино». Пострадал один местный житель. Он был экстренно госпитализирован с осколочными ранениями.

«В Шебекинском городском округе из миномета обстрелян поселок Красное – зафиксирован один прилет. Есть пострадавший – мужчина с осколочным ранением ноги. Был доставлен в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Отправлен домой на амбулаторное лечение», - уточнил губернатор Белгородской области.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.