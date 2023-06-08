Гладков заявил, что ПВО сбила две цели над Белгородом

Противовоздушная оборона России уничтожила два объекта в небе над Белгородом. Это заявление Вячеслава Гладкова, губернатора региона, передает ФАН.

Сообщение было опубликовано чиновником в соцсетях. Каждый из объектов удалось сбить, пока они подлетали к Белгороду. К счастью, ситуация разрешилась без человеческих жертв и пострадавших.

Однако осколки все же повредили частный дом, а точнее – его крышу. Также задело автомобили на улице. На месте работает группа оперативных служб. Они занимаются подворовым обходом.

До этого из миномета было обстреляно село Грузское, находящееся в Борисовском районе. Среди последствий можно выделить кровлю, а также порядка 11 тракторов на территории сельхозпредприятия.