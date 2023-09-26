Гладков заявил, что в Белгородской области удалось сбить беспилотник благодаря средствам ПВО

Согласно предварительной информации, которая поступила от оперативных служб, разрушений и пострадавших пока что не зафиксировано. Об этом также пишет RT . Однако данные, касающиеся последствий, все еще уточняются.

Вячеслав Гладков, занимая должность губернатора региона, сделал новое заявление на своей странице в социальных сетях. Он написал, что с помощью российских средств противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Известно, что его сбили в районе села Санково, находящегося в Грайворонском городском округе региона.

Напомним, что нескольким ранее Роман Старовойт, являясь губернатором Курской области, сообщал, что в одном из сел Корневского района БПЛА противника атаковал электрическую подстанцию, сбросив на объект взрывное устройство.