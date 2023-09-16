Гладков заявил о 30 прилетах ВСУ по Белгородской области за сутки

Вячеслав Гладков, занимая пост губернатора региона, рассказал об этом на своей странице в социальных сетях.

Стало известно о новых прилетах Вооруженных сил Украины по населенным пунктам, расположенным в Белгородской области. Как выяснилось, украинской армией были выпущены порядка тридцати разных боевых припасов за сутки.

При этом с дрона сбросили 4 взрывных устройства. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. Новостью об этом поделились в RT. Там же можно подробно ознакомиться с перечнем районов и городских округов, которые подверглись атаке со стороны ВСУ.

Нескольким ранее, также от Вячеслава Гладкова, поступила информация о том, что противник нанес удары по населенным пунктам региона, обстреляв их более 130 раз всего за сутки.