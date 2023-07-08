Гладков заявил о раненом мужчине, который пострадал из-за обстрелов Шебекина

Как пишет RT , Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. Они обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня. В итоге обнаружился пострадавший мужчина.

По полученным данным от губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ пустили не менее двадцати снарядов из своей РСЗО под названием «Град» по городу Шебекино, что находится в Белгородской области.

В своих соцсетях Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадал, как минимум, один человек. Это был мужчина, и он получил рваную рану в области надбровья. Губернатор заявил, сейчас пострадавшему уже оказана помощь медиков, при этом госпитализация ему не потребовалась.

Позже от властей поступила информация о приостановке возвращения мирных жителей в город. Они находились в пунктах временного размещения. Причиной этому послужил ночной обстрел украинскими «Градами».