Как сообщает KP.RU , в прошлом году инвесторы вложили 270 млн рублей в благоустройство района.

Наиболее важной темой для обсуждения с губернатором стала привлекательность муниципалитета для инвесторов, а также определение точек роста в перспективе дальнейшего развития территорий.

Павел Боровлев, занимая должность главы региона, подчеркнул положительную динамику базовых социально-экономических показателей, не забыв упомянуть продуктивную работу имеющихся районных производств. Выяснилось, что за год объем инвестиций возрос в два раза. Все из-за того, что в Амурском районе были реализованы тринадцать крупных инвестиционных проектов.

Известно, что весь край с самого начала СВО активно поддерживает бойцов, которые, несмотря ни на что, выполняют задачи, поставленные Владимиром Путиным. Губернатор Михаил Дегтярев отметил стремления муниципалитета, мотивируя не останавливаться на достигнутом.