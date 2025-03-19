Глава Ассоциации ветеранов СВО в Шатуре побывал на встрече с Андреем Воробьевым

Руководитель шатурской Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов и его коллеги из других муниципальных ассоциаций поучаствовали в обсуждении помощи бойцам спецоперации и их семьям на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Встреча с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО состоялась в филиале Госфонда «Защитники Отечества».

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

В ходе обсуждений напомнили, что сама ассоциация в Подмосковье заработала в феврале и за непродолжительный срок помогла объединить всех неравнодушных, кто готов всегда прийти на выручку участникам СВО и их близким. Также помогают героям после службы найти работу и успешно трудоустроиться. Эти и другие вопросы взаимопомощи актуальны как никогда.

«Главное — получать информацию из первых уст и привлекать к обсуждению наболевших тем тех, кто владеет информацией изнутри и обо всем знает не понаслышке», – прокомментировал Василий Карпов.

Как напомнил губернатор, поддержку военным и их семьям оказывают также по выплатам, оформлению документов, в решении вопросов реабилитации и лечения. Этим занимается Госфонд «Защитники Отечества».