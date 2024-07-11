Глава Балашихи: «Главная задача подрядчика — закончить ремонт детсада «Улыбка» в августе»

Глава Балашихи Сергей Юров проверил ход ремонта детского сада «Улыбка». К обновлению дошкольного учреждения № 26 на Пионерской улице приступили в январе 2024 года. Капитальный ремонт проводят по программе президента РФ. В здании обновят фасад, инженерные коммуникации, кровлю, проведут благоустройство территории.

«Подрядчик закончил работу с кровлей, через несколько дней приступит к облицовке фасада. Активно ведутся внутренние отделочные работы. Видим хорошую динамику по сравнению с прошлым нашим посещением. Главная задача подрядчика — закончить капитальный ремонт садика в августе, чтобы в сентябре дети пошли в отремонтированный детский сад», — сказал Сергей Юров.

Завершить работы планируют к началу учебного года.

Четвертый корпус детского сада № 26 открылся на Пионерской улице, 6а в 1968 году. После ремонта здесь будут работать восемь групп, посещать которые смогут 220 детей от трех до семи лет.