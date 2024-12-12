Глава Балашихи наградил лучшего игрока тура по футзалу Балашихинской школьной лиги.

Сергей Юров посетил мачт 4 тура по футзалу, который прошел в гимназии № 1 имени А.В. Баландина. Сегодня в зале встретились команды группы Б. Лучшим игроком тура стал участник команды «22-я высота» школы № 22 Константин Раменов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

«С удовольствием сегодня поболел за участников направления «Футзал» нашей Балашихинской школьной лиги и наградил лучшего игрока - Константина Раменова из команды «22-я высота» школы № 22»,-прокомментировал Сергей Юров.

Второй сезон Балашихинской школьной лиги объединил более 5 тысяч школьников со всех образовательных учреждений округа – всего 38 команд. В новом сезоне БШЛ 9 направлений, 4 вида спорта: баскетбол 3х3, волейбол, футзал и шахматы. Кроме этого, ребята сражаются в творческих направлениях: танцы, КВН, «МЕДИА», а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и в математических боях.