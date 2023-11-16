Глава Балашихи наградил полицейских, спасших ребенка из огня

Павел Никитин и Александр Семенов во время патрулирования увидели пожар в двухэтажном здании на Советской улице напротив 36-го дома. Еще до приезда пожарных мужчины начали эвакуацию людей из горящего места. На втором этаже оказался шестилетний мальчик, запертый в помещении. Родители ненадолго оставили ребенка одного. Именно его сотрудники и вызволили из огненного плена. При выполнении этой операции мальчик не пострадал.

Глава Балашихи назвал поступок полицейских настоящим подвигом и вручил им награды: Павел Никитин получил знак «Лучший работник», а Александр Семенов – благодарность главы города. Также мужчины получили сертификаты на покупку бытовой техники.

«Вы совершили подвиг – мальчик был в огне, вы спасли ему жизнь! Это дорогого стоит. Вы – пример для сослуживцев», - сказал Сергей Юров.

Сами полицейские не считают себя исключительными героями и уверены, что на их месте любой бы поступил также и не оставил бы мальчика в смертельной опасности.