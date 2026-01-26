Глава Балашихи обсудил со студентами развитие округа

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу со студентами университета имени В. И. Вернадского 23 января. В мероприятии также приняли участие заместитель главы городского округа Лилия Татевосян, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов и ректор университета Елена Певцова.

В формате открытого диалога студенты смогли задать главе округа вопросы о развитии Балашихи, возможностях для молодежи, управленческой деятельности и взаимодействии муниципалитета с образовательными организациями. В рамках встречи обсудили темы студенческой жизни, профессионального самоопределения, а также перспективы реализации совместных проектов с предприятиями округа.

«Приятно видеть активных, думающих, неравнодушных студентов, которые искренне интересуются жизнью города и своим будущим. Ребята сами отметили, что Балашиха сегодня – один из самых молодежных округов Подмосковья, и для нас важно создавать здесь условия, чтобы учеба, самореализация и старт карьеры были комфортными и перспективными», – отметил Сергей Юров.

Одним из главных вопросов стало сочетание классического экономического образования и современных «зеленых» компетенций, которым в университете уделяется особое внимание. В ходе встречи глава округа рассказал о своем студенческом опыте, о том, что вдохновило его связать профессиональный путь с управленческой деятельностью.