Глава Балашихи передал гумпомощь коллеге-участнику СВО

Глава Балашихи Сергей Юров встретился с Дмитрием Брушлинским, замначальника управления ЖКХ администрации округа, ушедшим на спецоперацию в январе 2024 года по зову сердца.

Перед уходом на СВО Дмитрий Брушлинский пообещал Сергею Юрову докладывать обо всех потребностях на передовой, если они возникнут. Спустя 2,5 месяца он обратился к главе округа с просьбой предоставить оборудование: именно в нем сейчас нуждаются земляки на спецоперации. Сергей Юров удовлетворил эту просьбу и передал все необходимое.

«Хочется поблагодарить и главу городского округа, и в целом всю администрацию, а также всех жителей Балашихи, которые, знаю, на самом деле тоже очень много делают для помощи участникам специальной военной операции», - сказал Дмитрий Брушлинский.

В свою очередь Сергей Юров отметил, что бойцам СВО, включая и добровольцев, активно помогают в округе. Оказывают поддержку также их семьям.

«Всегда волнуемся за наших ребят, рады встретиться во время их короткого отпуска. Желаю удачи и, конечно, скорейшего возвращения домой с победой», - сказал Сергей Юров.

Напомним, что в Балашихе гуманитарную помощь принимают в постоянных пунктах сбора. Первый можно найти в отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7. Второй располагается в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1. Полный список необходимых вещей и дополнительные пункты сбора можно найти на сайте https://volonter.mosreg.ru/. Также информацию можно получить по телефону +7 925 591-40-33 («Волонтеры Подмосковья»).