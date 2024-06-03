Глава Балашихи передал пассажирский автобус детскому дому в Донецке

Сергей Юров, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова, депутат Совета депутатов округа Сергей Щукин и президент одного из подмосковных отделений российского мотоклуба «Ночные волки» Николай Клименко передали пассажирский автобус «Газель» на 18 посадочных мест в детский социальный центр в город Донецк (ДНР).

Там живут дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Отсюда ребят распределяют в интернаты, детские дома и ищут родственников.

«Совместно с нашими волонтерами, общественной палатой Балашихи, спонсорами, мы оказываем большую помощь для ребят, находящихся в зоне СВО. Огромная благодарность нашим предприятиям, тем, кто в городе занимает активную позицию и, по мере возможностей, помогает. Сегодня у нас еще одно благое дело», — сказал глава округа.

Сегодняшняя гуманитарная миссия из Балашихи поможет учреждению в перевозке детей. При поступлении им требуются проходить медицинские осмотры в поликлиниках или больницах города. Существующий парк устарел, он небезопасный, поэтому автобус из Балашихи будет соответствовать актуальным запросам центра, в том числе из соображений безопасности.

«Я обратился к главе города Сергею Юрову, нас поддержали и помогли. Салон чистый, хороший, все обеспечили ремнями безопасности для каждого сиденья, для детей. То есть безопасность — на первом месте. Так что, машина в полном порядке. Она очень много километров еще проедет и прослужит ребятам», — рассказал Николай Клименко.

В Донецкий социальный центр «Газель» из Балашихи приедет не одна, а с подарками от главы города Сергея Юрова. Ребятам передадут спортинвентарь, канцтовары, развивающие игры и воздушные шарики.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте https://volonter.mosreg.ru/. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 925 591-40-33.