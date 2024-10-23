Глава Балашихи передал участникам СВО гуманитарную помощь от округа и партии «Единая Россия»

В состав гумгруза вошли несколько мотоциклов, резина и запчасти для автомобилей, обмундирование, медицинское оборудование, продукты питания, медикаменты, а также маскировочные сети, которые сплели волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи». Все необходимое для бойцов помогли собрать глава Балашихи Сергей Юров, депутаты Мособлдумы и горсовета, а также неравнодушные жители округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

«Стало доброй традицией помогать нашим землякам, которые находятся в зоне СВО. Отправляем гумпомощь весом 5 тонн и выше. В прошлые месяцы мы уже передали 3 мотоцикла и 1 автомобиль. Находимся в постоянном контакте с бойцами, общаемся каждый день, стараемся выполнять все просьбы ребят», — сказал Андрей Холод.

Если и вы хотите помочь участникам СВО, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1 и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.