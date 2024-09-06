Глава Балашихи привез на новые территории России гуманитарный груз от губернатора Московской области

Сергей Юров приехал в Донецкую народную республику по приглашению бывшего командира Дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Балашихи Кузнецова Николая Анатольевича. Он встретился с росгвардейцами, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

«Мы на связи с семьями бойцов. Безусловно продолжим оказывать всю необходимую поддержку родным, пока ребята несут службу вдали от дома», — сказал Сергей Юров.

Глава Балашихи передал военнослужащим гуманитарную помощь от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова, городских предприятий Балашихи, волонтеров, регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сейчас Николай Анатольевич Кузнецов возглавляет Главное управление Росгвардии по Донецкой Народной Республике. Под его руководством росгвардейцы выполняют важнейшие задачи на территории Республики — восстанавливают мир и справедливость. Передал Николаю Анатольевичу дополнительное оборудование и другую помощь. Горжусь нашей дружбой. Желаю удачи и скорейшей Победы!», — написал в своем телеграм-канале глава Балашихи Сергей Юров.

Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

В городском округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.