Глава Балашихи провел телемост с волонтером из округа на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Глава Г. о. Балашиха Сергей Юров связался с волонтером Мариной Гасымовой, которая находится на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Всего в городе-курорте на мероприятии 23 активиста от округа.

Юров поздравил Гасымову с 8 марта и узнал, как проходит ВФМ-2024, где находится делегация Балашихи. Волонтер отметила, что неделя фестиваля выдалась «мегакрутой». Балашиха, как оказалось, собрала одну из самых больших делегаций на мероприятие. Все участники очень активные, им было доступно множество интересных площадок.

«Из Балашихи очень многие попали и на открытие, и на закрытие. Вчерашняя встреча с Владимиром Владимировичем была грандиозной. Все иностранцы влюблены в Россию. Со многими общаемся. У нас были обучения у мировых спикеров. Ждем встречи, чтобы поделиться с вами и рассказать, что мы отсюда взяли нового и что готовы делать в нашем любим городе», — сказала Марина Гасымова.

От Московской области на фестивале установили стенд «Подмосковье - это любовь». Были организованы различные мастер-классы, конкурсы, открытый микрофон, бьюти-зона, паблик-токи и многое другое. Все это было включено в пространство «Друзья Подмосковья».

Глава округа отметил, что Балашиха не могла пропустить такое крупное событие весны 2024 года.

«Созвонились с Мариной Гасымовой — нашим волонтером. Рад, что форум зарядил хорошим настроением и вдохновил на новые идеи. Ждем наших ребят в Балашихе обсудить детально все идеи и начать воплощать их в жизнь», — поделился в своем телеграм-канале глава Балашихи Сергей Юров.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта. Мероприятие провели на федеральной территории «Сириус» в Сочи. На столь грандиозном событии отметились 20 тысяч участников из 180 стран. Была на фестивале и Подмосковная молодежь. ВФМ официально завершился 7 марта.