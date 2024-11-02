Глава Балашихи проверил ход работ по строительству многопрофильной больницы на 1123 койки в микрорайоне Ольгино

Выездное совещание Сергея Юрова прошло на объекте совместно с городским прокурором Никитой Брыкиным, главным врачом Балашихинской больницы Михаилом Антиповым, представителями подрядчика, администрации округа и профильных ведомств.

Строительство многофункциональной больницы идет в графике. Она станет одним из крупнейших медучреждений Подмосковья. Проект поддержал президент России Владимир Путин, а в марте этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова дали старт его строительству.

Главными темами совещания стали вопросы организации строительных работ на следующий год, подключения объекта к централизованным системам инженерно-технического обеспечения, а также развитие дорожной инфраструктуры.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«В этом году началась важнейшая стройка больницы. Высокотехнологическую и экстренную медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и жители всего Восточного Подмосковья. Для реализации такого крупного проекта нам необходимо модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру. К открытию медицинского центра планируем реконструировать улицы Автозаводскую, Керамическую, Корнилаева, Струве и Шестую. Также расширим до четырех полос Носовихинского шоссе. По дорожному блоку работаем совместно с региональным минтрансом и правительством Подмосковья. Будем оперативно информировать наших жителей», — сказал Сергей Юров.

На сегодняшний день строители завершили разработку котлована основного корпуса и проводят монолитные работы подземной части устройства фундамента.

«В следующем году завершат общестроительные работы по монолитной части, то есть возведения самого здания, устройство наружных и внутренних стен, прокладку инженерных коммуникаций и построят 6-ти этажную автостоянку», — сообщил директор проекта строительства Сергей Храбрый.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Сейчас на строительной площадке задействованы 50 единиц техники и порядка 330 человек. В следующем году количество рабочих на объекте увеличат до 2 тысяч.

Реализация проекта ведется за счет федерального и регионального бюджетов.

Современный многофункциональный медицинский центр планируют открыть в 2027 году. Работать здесь будут более 3 тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей. В новой больнице расположатся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр — всего 26 профилей.