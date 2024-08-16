Глава Балашихи проверил содержание дома на улице Андрея Белого по просьбам жителей

Они лично обратились к Сергею Юрову на «выездной администрации» в микрорайоне Железнодорожный с проблемой взаимодействия жителей с управляющей компанией.

Вместе с представителями профильных ведомств и администрацией города Сергей Юров осмотрел проблемные точки дома на улице Андрея Белого,1 и обсудил темы благоустройства и содержания домов в микрорайоне.

«У нас большой дом, около 900 жителей. Даже незначительные вопросы решаются через суды и местную администрацию. Хотя этого можно избегать, просто оставить заявку в УК. Но, к сожалению, все наши вопросы приходится пока решать именно таким путем. Мы с главой города договорились, что он приедет и лично проверит нашу ситуацию. Сегодня подробно обо всем поговорили и показали», — сказал житель дома на ул. Андрея Белого Тимур Абдумажитов.

Вопрос размещения контейнерных площадок должен быть решен в ближайшее время.

«Дом очень большой. Сейчас идет голосование жителей по устройству мусоропроводов и мусорокамер. Если жители примут общее положительное решение, вопрос будет закрыт. Вместе с председателями домов представим новую схему санитарной чистки контейнеров. Также мы сегодня проверили лифты. Лично глава города проехал. Жители высказали мнение, что не плохо было бы здесь разместить универсальную спортивную площадку. Проработаем этот вопрос», — рассказал заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин.

Все недочеты и обращения жителей взяты на личный контроль главы Балашихи Сергея Юрова. Поручения уже отправлены ответственным сотрудникам в профильные управления администрации.