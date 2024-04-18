Глава Балашихи Сергей Юров награжден Благодарственным письмом Президента РФ Владимира Путина

В Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» состоялся VI Съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, в ходе которого, в частности, глава городского округа Балашиха Сергей Юров был отмечен Благодарственным письмом Президента РФ Владимира Путина.

Глава Балашихи отметил, что если бы не слаженная работа его коллектива, достичь благодарности столь высокого уровня было бы невозможно. Спикер признался, что вручение Благодарственного письма является честью для него. Он обратился со словами благодарности к российскому президенту.

«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему Лидеру, нашему Президенту за столь высокую оценку!» — сказал Сергей Юров.

Участниками Съезда стали главы муниципалитетов из 89 субъектов страны и члены Советов муниципальных образований российских регионов. Они обсудили реализацию действующих муниципальных проектов, составили план работы на 2024-2025 годы, согласовали кандидатуру четвертого сопредседателя организации.

Заместитель начальника Управления президента по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что каждый глава муниципалитета внес большую роль в успешное экономическое и политическое развитие всей России. Он отметил лидерские качества каждого и командный дух всех округов, которые приводят к быстрой и эффективной реализации любых проектов.