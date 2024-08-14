Глава Балашихи Сергей Юров отправил гуманитарную помощь в Курскую область

Вместе с Сергеем Юровым участие в отправке груза приняли председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов, председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, президент Балашихинской Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков, а также волонтёры из Балашихи и других городов Подмосковья.

В гуманитарный груз вошли продукты длительного хранения, медикаменты, техника и другие необходимые вещи для пострадавших жителей приграничных районов Курской области.

«Хочу поблагодарить нашу Общественную палату, наш региональный ресурсный центр, комитет воинов Отечества, наши предприятия и молодежные центры, депутатский корпус, партию «Единая Россия». Балашиха не могла остаться в стороне и помогает жителям Курской области. Сегодня наши жители приносят самую различную гуманитарную помощь в Общественную палату и специально организованные нами пункты сбора. Также на территории нашего округа находится единый региональный центр, откуда уже сформированные паллеты с гумпомощью направляются на территорию Донбасса, Курской области или в те места, где это необходимо. Сегодня вместе с моими коллегами мы привезли сюда очередную партию гуманитарной помощи. Затем все отсортируют, сформируют фуру, которая в ближайшее время отправится в Курскую область», - сказал Сергей Юров.

Балашихинцы активно помогают участникам СВО, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

«За эти дни совместно с «Единой Россией», предприятиями округа, Балашихинской Торгово-промышленной палатой, Советом депутатов мы уже отправили более 10 тонн гумпомощи. Все доставляется в рамках благотворительной акции «Доброе дело» и партийных проектов «Единой России». Также приезжающим в Балашиху жителям Курской области оказывается адресная гуманитарная помощь», - сказала Елена Жарова.

Если и вы хотите помочь, в округе открыты пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области. Ознакомиться с адресами можно здесь (https://balashiha.ru/article/v-balashihe-otkryty-punkty-sbora-gumanitarnoj-pomoschi-vynuzhdennym-pereselentsam-iz-kurskoj-oblasti-569777).

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте volonter.mosreg.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 925 591-40-33.