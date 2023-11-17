Глава Балашихи Сергей Юров передал в детскую школу искусств уникальный музыкальный инструмент

Теперь воспитанники смогут упражняться и повышать свои навыки на легендарном аккордеоне Barcarole.

«Инструмент очень хороший в прекрасном состоянии. Играть на таком качественном инструменте - высший класс. Редко кто передает такие вещи, тем более в образовательные учреждения. Огромное спасибо за такой подарок»,- отметила школы Оксана Каменская.

Отметим, что школы искусств Подмосковья регулярно получают новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Всем необходимым учреждения снабжают в рамках нацпроекта «Культура». Буквально на прошлой неделе новое оборудование завезли в 17 ДШИ. Учреждение в Балашихе не исключение.