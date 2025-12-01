Глава Балашихи Сергей Юров посетил с рабочим визитом Республику Узбекистан

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил Самарканд и Ташкент, где встретился с представителями органов власти, посетил образовательные учреждения, промышленные предприятия и современные градостроительные объекты.

В Самарканде Сергей Юров встретился с хокимом города Фазлиддином Умаровым. Самарканд активно привлекает инвесторов и реализует значимые проекты, что представляет интерес для обмена опытом с Подмосковьем.

«Договорились выстраивать тесное сотрудничество в самых разных отраслях. Будем делиться своим опытом, внимательно изучать опыт коллег», – сказал Сергей Юров.

Глава Балашихи также изучил систему частного образования Узбекистана, посетив American International School и Sam IT Global. В Самаркандской области Сергей Юров посетил один из крупнейших металлургических заводов Центральной Азии. Предприятие площадью около 150 гектаров выпускает девять видов продукции, сотрудничает с российскими компаниями и поставляет товары на внутренний рынок и экспорт. На заводе работают свыше 3 тысяч человек, включая иностранных специалистов.

Глава Балашихи ознакомился с проектом «умного города» «Ширин», который включает цифровые решения в управлении инфраструктурой, энергоэффективные технологии и современные системы безопасности, схожие с проектами, реализуемыми в Московской области. Также Сергей Юров посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор – один из главных православных храмов Узбекистана.

«Собор впечатляет не только своей историей и архитектурой, но и атмосферой – спокойной, теплой, наполненной молитвой и уважением к многовековым традициям. Такие места объединяют людей, независимо от границ и расстояний, напоминая о духовных ценностях, которые всегда остаются общими», – отметил Сергей Юров.

В Ташкенте прошла встреча с председателем комитета Законодательной палаты Парламента Узбекистана Бобуром Бекмуродовым. В рамках мероприятия обсудили расширение деловых связей между предприятиями Балашихи и узбекскими инвесторами. Уже существующие партнерства показывают высокий потенциал для развития новых совместных проектов.