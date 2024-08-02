Глава Балашихи Сергей Юров рассказал о планах реконструкции Носовихинского шоссе

Встреча с жителями микрорайонов Ольгино, Железнодорожный и Саввино прошла в формате выездной администрации в школе № 14 жилого комплекса «Центр-2».

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города стало одной из основных тем встречи.

«Разработана проектная документация на проведение работ от шоссе Ильича и до деревни Черное, до переезда на Восточное шоссе. Кроме того, разработан проект по строительству путепровода вместо тоннеля, ведущего с Носовихинского шоссе на Леоновское, а также проект по реконструкции самого Носовихинского и Разинского шоссе. В настоящее время средства выделены на реконструкцию участка от Керамической улицы до станции Железнодорожной и до проектируемого участка, работы должны начаться в ближайшее время. Затем уже будет решаться вопрос о начале следующего этапа», — сообщил Сергей Юров.

Кроме того, на вопросы жителей в фойе школы отвечали заместители главы города Михаил Объедков, Алексей Ковалев, Кирилл Тимашков, Максим Сидоркин, руководители и специалисты профильных управлений администрации Балашихи, ресурсоснабжающих и управляющих организаций города.

По поручению главы Балашихи встречи такого формата, где можно задать вопрос профильному специалисту в режиме одного окна, регулярно проводятся в различных районах города.