Глава Балашихи Сергей Юров стал одним из первых пассажиров нового МЦД-4
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров совместно с заместителем начальника Московской железной дороги Павлом Петровичевым проверил работу станций Ольгино и Железнодорожная, которые вошли в состав запущенного сегодня МЦД-4.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт движению нового четвертого Московского центрального диаметра. Также в церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня состоялось открытие МЦД-4 – важнейшего транспортного инфраструктурного проекта для всего Подмосковья и, безусловно, нашего города. В Балашихе запустились реконструированная станция Железнодорожная, новая станция Ольгино. Обновленные станции оборудованы всем необходимым – комфортными зонами ожидания, эскалаторами, платформами», — рассказал Юров.
Так, на станции Ольгино функционирует мост-конкорс, который соединяет Носовихинское шоссе с улицей Молодой Ленинец. В павильоне установлены лифт, эскалаторы, турникеты, табло и указатели. Также проведено благоустройство территории.
А в рамках первого этапа реконструкции станции Железнодорожная открылись две платформы. Для пассажиров доступен южный вестибюль моста-конкорса. Для перехода жителей с привокзальной площади на Лесопарковую улицу действует транзитный мост.
«У поездов замечательные, комфортные вагоны. Также очень понравилось железнодорожная станция. Мы долго мечтали об эскалаторах на станции Ольгино, надоело подниматься по мосту на временной платформе. Очень рады открытию линии», — поделилась жительница микрорайона Железнодорожный Ольга Киселева.