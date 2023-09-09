Глава Балашихи Сергей Юров стал одним из первых пассажиров нового МЦД-4

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров совместно с заместителем начальника Московской железной дороги Павлом Петровичевым проверил работу станций Ольгино и Железнодорожная, которые вошли в состав запущенного сегодня МЦД-4.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт движению нового четвертого Московского центрального диаметра. Также в церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня состоялось открытие МЦД-4 – важнейшего транспортного инфраструктурного проекта для всего Подмосковья и, безусловно, нашего города. В Балашихе запустились реконструированная станция Железнодорожная, новая станция Ольгино. Обновленные станции оборудованы всем необходимым – комфортными зонами ожидания, эскалаторами, платформами», — рассказал Юров.

Так, на станции Ольгино функционирует мост-конкорс, который соединяет Носовихинское шоссе с улицей Молодой Ленинец. В павильоне установлены лифт, эскалаторы, турникеты, табло и указатели. Также проведено благоустройство территории.

А в рамках первого этапа реконструкции станции Железнодорожная открылись две платформы. Для пассажиров доступен южный вестибюль моста-конкорса. Для перехода жителей с привокзальной площади на Лесопарковую улицу действует транзитный мост.