Глава Балашихи Сергей Юров выступил с ежегодным отчетом перед жителями округа
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Балашиха]
Балашиха активно занимается развитием здравоохранения. Об этом заявил глава округа секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.
В ходе традиционного отчета о деятельности на своем посту спикер привел много цифр, подтверждающих позитивную динамику. Так только в прошлом году капитальный ремонт сделан в трех поликлиниках. Теперь это многофункциональные заведения, оснащенные новейшим оборудованием. Медики получили возможность оперативно реагировать на обращения жителей округа, более точно проводить диагностику заболеваний. Они видят, понимают, что для удобства и качества их работы делается все возможное.
«На переоснащение поликлиник потрачено 480 миллионов рублей», — отметил Юров.
Само собой в Балашихе занимаются текущим ремонтом. При этом учитываются обязательно пожелания жителей. Руководство округа ведет с земляками ежедневный диалог в ходе регулярных встреч, переписки в соцсетях.
«В своей работе мы руководствуемся словами губернатора Андрея Воробьева, который постоянно напоминает о том, что здоровье — это источник счастья», — подчеркнул Сергей Юров.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям уделил особое внимание сфере здравоохранения.