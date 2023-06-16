Глава Балашихи Сергей Юров выступил с ежегодным отчетом перед жителями округа

В ходе традиционного отчета о деятельности на своем посту спикер привел много цифр, подтверждающих позитивную динамику. Так только в прошлом году капитальный ремонт сделан в трех поликлиниках. Теперь это многофункциональные заведения, оснащенные новейшим оборудованием. Медики получили возможность оперативно реагировать на обращения жителей округа, более точно проводить диагностику заболеваний. Они видят, понимают, что для удобства и качества их работы делается все возможное.

«На переоснащение поликлиник потрачено 480 миллионов рублей», — отметил Юров.

Само собой в Балашихе занимаются текущим ремонтом. При этом учитываются обязательно пожелания жителей. Руководство округа ведет с земляками ежедневный диалог в ходе регулярных встреч, переписки в соцсетях.

«В своей работе мы руководствуемся словами губернатора Андрея Воробьева, который постоянно напоминает о том, что здоровье — это источник счастья», — подчеркнул Сергей Юров.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям уделил особое внимание сфере здравоохранения.