Глава Балашихи: «Все 89 образовательных учреждений готовы к новому учебному году»

В Балашихе все 89 образовательных учреждений готовы к новому учебному году. Об этом заявил глава городского округа Сергей Юров во время оперативного совещания со своими заместителями и начальниками профильных управлений администрации округа.

«До начала учебного года остается неделя. Готовность объектов образования стала одной из главных тем традиционного ВКС губернатора Подмосковья с членами правительства и главами муниципалитетов. Отдельное внимание губернатор уделил укомплектованности школ учебниками и завершению текущего ремонта зданий», — сказал Сергей Юров.

В День знаний в Балашихе откроют после капитального ремонта детский сад «Улыбка». Первая торжественная линейка 2 сентября пройдет в новой школе в ЖК «Пехра». Она полностью готова, получены все необходимые документы, в настоящий момент идет подготовка и уборка кабинетов. Школа рассчитана на 1500 мест. Ее возвели благодаря президентскому проекту «Образование». Образовательное учреждение станет филиалом школы № 27.

«1 сентября как раз та дата, когда все должно быть готово. Знаю, что все главы подключены к тому, чтобы все школы были готовы, сданы, включая благоустройство и другие детали: учебники, система безопасности», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Все библиотеки образовательных учреждений Балашихи полностью укомплектованы учебной литературой на 100 процентов, было закуплено более 246 тысяч новых учебников.