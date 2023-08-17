Глава Балашихи встретился с дольщиками ЖК «Леоновский парк»

Сергей Юров отметил, что этот ЖК является сложным микрорайоном. Для достройки зданий здесь неоднократно привлекались новые застройщики.

«Сегодня мы провели встречу с инициативной группой жителей. Это последние дольщики, которые остались у нас в округе. Наша задача – достроить в этом году эти дома и передать квартиры дольщикам», – подчеркнул глава муниципалитета.

Напомним, ЖК «Леоновский парк» включает в себя двенадцать корпусов. На данный момент из них построены шесть высотных домов и три малоэтажных. Строительство началось еще в 2003 году. Вначале здания начала возводить одна компания, несколько лет спустя ее сменила вторая, однако обе были признаны банкротами и строительство вновь застопорилось.

Первостепенная задача на сегодняшний день – достроить третий, четвертый и пятый жилые корпуса, и таким образом поставить точку в проблеме с долгостроями в этом ЖК. Работы завершены уже на 85 процентов. Администрация округа держит все работы на плотном контроле, проверяя не только соблюдение сроков, но и качество на всех этапах работ.