Глава Балашихи встретился с мобилизованным и передал ему гумпомощь

В начале марта глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретился с земляком, участником СВО. Боец с позывным «Мигель» получил поддержку и гуманитарную помощь от муниципальных властей, волонтеров и предприятий.

Сергей Юров вместе с руководителем регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Еленой Жаровой вручили гуманитарную помощь бойцу с позывным «Мигель». В посылку включили маскировочные сети, коптеры и генераторы. Все это пригодится для выполнения боевых задач. Ранее глава округа также встречался с семьей мобилизованного. Военный озвучил свои просьбы, и власти пошли ему на встречу.

«Спасибо всем, кто каждый день приближает Победу! Ждем скорейшего возвращения наших ребят живыми и здоровыми домой», — поблагодарил Сергей Юров.

Напомним, что в Балашихе работает сбор гуманитарной помощи в местном отделении «Единой России». Желающие помочь могут прийти на Парковую улицу, 7, или в Общественную палату Балашихи на проспекте Ленина, 7/1. Дополнительную информацию можно получить на сайте volontermo.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» +7 925 591-40-33.