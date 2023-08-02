Глава Башкирии заявил, что поможет вооруженному дезертиру

Глава Башкирии рассказал после общения с вооруженным дезертиром, что поможет ему. Ранее он убедил его сложить оружие и сдаться. Подробности приводит РИА Новости 2 августа.

Ранее, по данным СМИ, 39-летний военный находился по пути на психиатрическую экспертизу после дезертирства, когда начал угрожать устроить взрыв на Нагаевском шоссе. Дорога сразу была перекрыта, с мужчиной начали проводить переговоры, и на место приехал глава Радий Хабиров.

Политик рассказал, что «каждый может оступиться», и не надо так людей судить. Военный нарушил закон, когда самовольно ушел из части, но Хабиров уточнил, что обещал ему, что будет помогать. Также лидер Башкирии добавил, что если каждый, случись что, будет брать в руки гранаты, то решение долго не будет найдено.