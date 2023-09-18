Глава Белгорода рассказал о том, что в городе произошел поджог конструкции Z

Градоначальник выразил благодарность каждому, кто был хоть как-то задействован в тушении огня еще до прибытия спецслужб.

Валентин Демидов, являясь главой администрации города Белгород, выложил на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он рассказал о том, что ночью неизвестные совершили поджог конструкции Z. Об этом также пишет RT.

Как известно, сам момент поджога удалось зафиксировать с помощью камеры видеонаблюдения. Сделанная запись наверняка поможет найти злоумышленников. Кадры передали сотрудникам полиции. Началось проведение следственно-розыскных мероприятий.

Вместе с нарушителями правопорядка также удалось заснять и автомобили, которые остановились для того, чтобы помочь. Конструкцию пообещали привести в прежний вид как можно скорее.