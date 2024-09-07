В Британии рассказали о текущем состоянии украинских систем ПВО

Беспрепятственные и точные ракетные удары России по Львову обусловлены проблемами с украинской противовоздушной обороной. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Накануне российские военные нанесли ракетные удары по контейнерному терминалу и складам в пригородах Львова, куда привозят польские боевые припасы и технику для Вооруженных сил Украины.

По словам эксперта, причиной таких точечных и беспрепятственных обстрелов стали серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны Украины, которая не смогла эффективно отразить атаку. Меркурис подчеркнул, что «вся система ПВО Украины, по сути, рухнула».

Ранее российский Су-34 разнес ВСУ авиабомбами в Курской области. Удар попал прямо в скопление сил противника.