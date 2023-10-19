Глава больницы из сектора Газа заявил об острой нехватке самого необходимого

Медикам не хватает самого нужного: лекарств, инструментов для операций и топлива для генераторов электроэнергии.

О ситуации в блокированном секторе высказался Юсуф Эль-Аккад, руководитель Европейской больницы Газы. По его утверждению, лечебному учреждению из-за нехватки ресурсов приходится иногда отказывать страждущим в медицинской помощи.

«Острая нехватка медикаментов, принадлежностей и расходных материалов, особенно лекарств для анестезии и инструментов для операций», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Еще больший хаос в работу больницы вносит нехватка топлива для генераторов, и как следствие – недостаток электроэнергии. Тех, кому врачи не могут сами оказать помощь, они пытаются эвакуировать. Медики с нетерпением ждут момента, когда таких людей можно будет вывезти за рубеж.