Глава Большой Шатуры подвел итоги работы за три года

Развитие Большой Шатуры, строительство новых школ и парков и дальнейшая работа в тесном тандеме с людьми – эти и другие темы стали основными во время традиционного отчета главы городского округа Шатура Алексея Артюхина перед жителями.

В своем выступлении Алексей Артюхин особенно отметил, что все преобразования в муниципалитете происходят благодаря тесному взаимодействию местной и региональной власти. Во время обращения главы к жителям, со словами поддержки и благодарности к шатурянам обратился по видеосвязи губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил уверенность, что округ и дальше станет развиваться и совершенствоваться. И еще раз напомнил главный принцип работы - житель всегда прав.

«Только с поддержкой правительства Московской области, с поддержкой главы региона нам удалось сделать так много за отчетный период», - отметил Алексей Артюхин.

А сделано действительно многое и в том числе благодаря жителям округа, которые помогают участникам СВО, ежедневным трудом выводят на новые вершины сельское хозяйство, промышленность, коммунальную сферу.

«В числе наших достижений - рекультивация полигона, запуск новых очистных сооружений, 10 котельных, газификация 61 населенного пункта», - отметил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Он подчеркнул, что в планах – возведение новых школ в Шатуре и Рошале, создание зон отдыха для жителей, реконструкция двух ДК и «АРТГРЭС».