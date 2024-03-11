Глава Большой Шатуры поучаствовал в еженедельном совещании с губернатором

Глава Московской области пообщался по ВКС с учениками и педагогами, которые участвуют в акции. Среди учреждений на прямом включении был и лицей города Шатуры. Школьники этого учебного заведения пекли блины и расписывали пряники. Съедобными изделиями угостились сами лицеисты, а также активисты Движения Первых и участники клуба «Активное долголетие». Самым младшим среди дегустаторов был сын жителя Шатуры, который в данное время участвует в СВО. Мальчик пришел вместе с мамой, а заодно семья пообщалась с Андреем Юрьевичем.

Роспись пряников провели и для выражения поддержки бойцам. Ученики при наставничестве Натальи Юрьевны Калуцкой распишут более 150 пряников, которые вскоре отправят военным на передовую.

«Благодарю директора шатурского лицея Александра Владимировича Кошелева за активное включение в замечательную инициативу «Неделя добрых дел». Спасибо, что не забываете земляков — участников СВО. Каждое доброе начинание — вы с нами. Это здорово!», — отметил глава Шатуры Алексей Артюхин.

«Неделя добрых дел» — это полезная и добрая инициатива, которую выдвинули волонтеры и школьники Подмосковья. Ее поддержал Андрей Воробьев, который помог с реализацией.