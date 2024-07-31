Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников хиджаба «врагами Ислама»

Своим мнением он поделился на странице в социальных сетях, опубликовав ролик с совещания в Грозном.

Лидер Чеченской Республики занял жесткую позицию в отношении тех, кто выступает за запрет ношения хиджаба. Он резко критикует людей, пытающихся ограничить женщин в этом плане, называя их своими личными врагами.

Кроме того, Рамзан Кадыров выступил против паранджи, полностью скрывающей лицо. Глава Чечни отметил, что в Республике негативно относятся к ее использованию. Вместо этого там призывают надевать платки.

Ранее главный муфтий Башкирии заявил о том, что он не считает ношение никаба проблемой. Кроме того, Айнур Биргалин подчеркнул, что законопроект, запрещающий носить подобную одежду, нарушит права мусульман.