Главный муфтий Башкирии не считает ношение никаба проблемой

Он считает, что законопроект, запрещающий носить такую одежду, нарушит права мусульман. Его слова приводит «Московский комсомолец Уфа».

«Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации, закрепленным в статье 28 Конституции», — отметил Биргалин.

Он подчеркнул, что запрет бы нарушил права мусульман, которые следуют религиозным предписаниям и традициям. Биргалин отметил, что государство должно уважать право народа на выражение своей религиозной принадлежности.

Главный муфтий республики уточнил, что выступает против запрета на ношение хиджабов, а не никабов, которые полностью закрывают лицо женщины. По словам Биргалина, такую одежду в Башкирии не носят, поэтому в регионе это не является проблемой.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал Государственную думу РФ ввести закон, запрещающий носить никабы в России. По его мнению, под такой одеждой могут скрываться террористы.

Накануне муфтий Башкирии Биргалин сравнил никаб с балаклавой террористов. Мы также сообщали, что муфтият Дагестана издаст запрет на ношение никаба в республике.