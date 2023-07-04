Глава Чечни велел разобраться в нападении на журналистку и адвоката

Глава Чечни велел найти виновных в нападении на журналистку и адвоката. Об этом сообщает ТАСС .

В своих социальных сетях Рамзан Кадыров сообщил, что дал правоохранительным органам поручение выяснить, кто организовал и совершил жестокое нападение на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова на территории Чечни. Глава региона также отметил, что сразу после сообщения о происшествии ведомства приступили к работе и сейчас выясняют личности нападавших.

Нападение на Милашину и Немова произошло 4 июля. Оба получили множество переломов, а адвокату также досталось ножевое ранение, журналистка находится в тяжелом состоянии.