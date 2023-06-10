Глава Чечни заявил, что в республике сформированы новые полки, которые будут отправлены в зону СВО

Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне были сформированы два новых полка для перехода в зону специальной операции. Об этом сообщает RT

Новые полки, в состав которых входят опытные бойцы, готовы выйти из Чечни в зону, где на территории Украинского государства началась спецоперация России. Эту информацию глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публикует в своих социальных сетях.

По словам Кадырова, полки носят названия двух стран – России и Чечни с приставкой "Ахмат -". Перед этим лидер Чечни заявил, что ведется подготовка спецназа для того, чтобы они вели боевые действия на Донецком направлении.

С чеченскими подразделениями намерен сотрудничать Денис Пушилин.

Также, согласно записям на странице Кадырова в социальных сетях, чеченские бойцы уже активно занимаются уничтожением врагов в Запорожской области. По его словам, ни один "леопард" или другие европейские и американские кошки не смогут противостоять нападению "наших волков".