Глава Чехова Михаил Собакин провел мониторинг состояния плотины в деревне Радутино

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил состояние плотины в деревне Радутино, которая частично разрушилась весной нынешнего года во время обильного таяния снега.

В рамках ликвидации последствий специалисты муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», Мособлпожспаса, управляющих компаний муниципалитета и МБУ «Экология и природопользование г.о. Чехов» предприняли ряд комплексных эффективных мер. Снизить уровень повреждений удалось при помощи мешков, заполненных песко-грунтовой смесью.

Глава Михаил Собакин поручил профильным специалистам в ближайшее время засыпать овраг. Своевременно принятые меры снизят риск подтопления объекта в период весеннего паводка.

Капитальный ремонт плотины запланирован на 2025 год. На данный момент профильные специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию.

«Не менее сложная ситуация наблюдается на гидротехническом сооружении в деревне Капустино. В 2023 году решением Чеховского городского суда этот объект был признан бесхозяйным. В этом году мы приняли его в муниципальную собственность», — отметил глава округа.

Размыв нижнего бьефа в весеннее время также зафиксировали на плотине в Капустино. Сооружение вошло в региональную программу по модернизации гидротехнических сооружений. На электронной торговой площадке опубликована проектная документация, на основании которой в 2025 году проведут капитальный ремонт ГТС.