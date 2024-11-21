Глава Чехова Михаил Собакин встретился с коллективом «Агрегата» в формате «Выездной администрации»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин в рамках формата «Выездной администрации» провел встречу с коллективом научно-производственного объединения «Агрегат».

Компания «Агрегат» ведет свою деятельность на территории муниципалитета уже четверть века. Предприятие входит в реестр организаций оборонно – промышленного комплекса. Компания специализируется на технологиях авиа- и нефтепродуктообеспечения, выпуская более 1700 наименований продукции.

В коллектив «Агрегат» входит порядка 200 человек. Большая часть сотрудников проживает на территории г.о. Чехов, поэтому заинтересованы в развитии муниципалитета. В ходе встречи присутствующие обсудили наиболее актуальные вопросы.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Чехов ]

«На часть вопросов ответили в ходе встречи, остальные взяли в работу», — проинформировал глава округа Михаил Собакин.

Во время «Выездной администрации» затронули темы, которые касаются дорог и тротуаров. Так, компания «Агма» благоустроила часть тротуара по ул. Комсомольской, который проходит вдоль территории предприятия. Работы были завершены летом. В связи с востребованностью дороги жители обратились с просьбой выполнить ремонт оставшейся части тротуара.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Чехов ]

«Обязательно проработаем данный вопрос совместно с Мосавтодором, который является балансодержателем дороги, вдоль которой проходит тротуар», — рассказал глава муниципалитета Михаил Собакин.

Кроме того, участники встречи обсудили работу управляющих компаний, в частности, содержание многоквартирных домов и внутридворовых территорий, а также строительство социальных объектов, доступность общественного транспорта и газификацию деревень.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Чехов ]

«Также с рядом инициатив выступило руководство предприятия. Все они заслуживают нашего внимания. Обязательно найдем пути решения предложенных тем», — отметил Михаил Собакин.

Встречи в формате «Выездной администрации» проходят в округе на регулярной основе в связи с возможностью оперативно решать вопросы, поступающие от населения.