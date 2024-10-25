Глава Чехова обсудил с жителями д. Васькино качество энергоснабжения

Деревня Васькино и прилегающие дачные и садовые товарищества — самый густонаселенный сельский пункт муниципалитета. Прошлый зимний период запомнился жителям частыми отключениями электроэнергии. Специалисты проделали большой объем работы, чтобы в нынешнем году предоставить населению качественные услуги. Глава Чехова Михаил Собакин вместе с начальником Чеховского района электрических сетей компании «Россети Московский регион» Иваном Выскребенцевым обсудили этот вопрос с жителями.

В конце июня энергетики установили мобильную модульную подстанцию 35 кВ мощностью 16 МВА, которую назвали Фруктовой в честь рядом расположенной улицы. Кроме того, специалисты реконструировали две линии электропередачи 6 кВт и заменили пять подстанций на большую мощность. Сотрудники «Южные электрические сети» подготовились также к любой форс-мажорной ситуации — сформировали резерв из мобильных передвижных генераторов и аварийных бригад.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Жители деревни делились своими предложениями, как еще можно улучшить ситуацию. Михаил Собакин и Иван Выскребенцев записали каждое. Так, сельчане предложили создать единый чат, в котором руководство электросетей, представители администрации и старосты смогут оперативно отвечать на вопросы, связанные с технологическими отключениями. Чат будет создан.

Сельчане также обратились с просьбой вернуть в Чехов клиентский офис. Людям сложно добираться в соседний город. Глава округа взял на контроль предоставление отдельного помещения для реализации данного обращения. Энергетики также занимаются решением вопроса.

Жители деревни обращались с другими вопросами, в частности, которые касаются газификации СНТ и уличного освещения. Все обращения зафиксированы.