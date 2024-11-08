Глава Чехова оценил ход завершающих работ по благоустройству «Губернского леса»

В рамках проекта, реализованного при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по программе «Парки в лесу», было решено провести работы в несколько этапов. Первый подходит к завершению.

«Уже сейчас «Губернский лес» пользуется популярностью у жителей. Здесь можно увидеть и мамочек с колясками и детишками, и собаководов, и просто прогуливающихся и отдыхающих на скамейках людей», — отметил Глава муниципалитета Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

В настоящее время выполнен ряд работ: определены детские зоны, отсыпаны пешеходные дорожки и установлены площадки, позволяющие жителям заниматься спортом и активно проводить время. В ближайших планах — монтаж веревочного парка.

Площадка, предназначенная для выгула собак, уже благоустроена. Вдоль тропинок расставлены современные удобные скамейки. Также в зонах отдыха закреплены станины из металла и дерева, необходимые для крепления качелей и гамаков.

На территории лесопарка появились различные тематические игровые зоны, в частности, «Детский игровой парк», «Полоса препятствий» и «Конструктор». Для отдыха горожан предусмотрена зона с беседками для барбекю. В течение нескольких дней для дальнейшей установки транспортируют малые архитектурные формы, необходимые для создания красивого дизайна парка. Также доставят необходимое для детской и спортивной площадки оборудование.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

«В ходе подготовки площадки были удалены часть деревьев, которые препятствовали обустройству локаций. В качестве компенсации дендрологи уже высадили более 500 деревьев и кустарников. Среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная, спирея серая, кизильник, дуб. В следующем году при наступлении благоприятных условий, мы продолжим высаживать деревья», — проинформировал Михаил Собакин.

Определен объем работ, который подрядчик обязан выполнить до прихода зимних холодов: подключение опор к источнику энергоснабжения с их предварительной установкой. На 2025 год запланированы такие работы: строительство павильона, благоустройство земляного покрова, высадка газона. Возведение фундамента для будущего павильона завершается.