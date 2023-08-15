Глава Чехова проконтролировал ход работ по капитальному ремонту стадиона «Гидросталь»

Глава подмосковного городского округа Чехов Григорий Артамонов проверил, как идет ремонт стадиона «Гидросталь». Как сообщили на сайте муниципальной администрации, на данный момент объект работ почти на 70%.

Данный спортивный объект построили еще в 60-е годы прошлого века. С того момента здесь успели провести несколько тысяч тренировок и соревнований. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что стадион «Гидросталь» - важный объект для Чехова.

Скоро на территории стадиона появится новое современное футбольное поле с подогревом, будет отремонтированы хоккейная и волейбольные площадки. На объекте работает более 70 строителей с более чем десятком единиц техники. Сейчас собираются трибуны, которые будут вмещать более 1000 человек. По всей территории объекта установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Напомним, что стадион ремонтируют в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья».